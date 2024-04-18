З письменником та громадським діячем попрощалися в Михайлівському Золотоверхому соборі. ЗМІ пишуть, що провести в останню путь Дмитра Капранова прийшли понад сотня людей.

Радимо прочитати З життя пішов Дмитро Капранов: біографія відомого письменника

Прощання з Дмитром Капрановим

Церемонія прощання розпочалася об 11 годині. Окрім родини, зокрема, брата – Віталія Капранова, на похорон також приїхав гендиректор театру імені Франка Євген Нищук, актор Ахтем Сеїтаблаєв, співак Олег Скрипка, письменники Андрій Кокотюха та Василь Шкляр та інші.

У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим / Фото Суспільного, "РБК-Україна", Oboz

Відспівали Дмитра Капранова в Михайлівському Золотоверхому соборі. Далі під гучні оплески та сльози присутніх повезли на Байкове кладовище.

Читайте також "Разом із ним йде частинка моєї душі": друзі Капранових поділились спогадами про Дмитра

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дмитра Капранова. Вічна пам'ять!

Дмитру Капранову назавжди 56