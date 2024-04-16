Смерть Дмитра Капранова стала потрясінням для українців та його родини. Брат Віталій на сторінці у фейсбуці повідомив, що письменник помер раптово. Причини наразі невідомі.

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Що відомо про Дмитра Капранова

Дмитро Капранов народився 24 липня 1967 року в Дубоссарах, нині Молдова. Однак своє дитинство він провів в Очакові Миколаївської області, де у 1984 році закінчив середню школу.

Дмитро завжди працював та розвивався в тандемі зі своїм братом-близнюком Віталієм, тож біографія у них фактично ідентична, окрім особистого життя. Однак і там відмінностей небагато, про що розповімо згодом.

Варто додати, що Капранови з дитинства професійно займалися спортом, стали майстрами спорту з греко-римської боротьби, закінчили музичну школу, захоплювалися танцями і добре навчалися.

Цікаво, що в школі українську мову письменник не вивчав, однак знав її завжди. Вдома у братів була велика бібліотека, а бабуся Капранових вчилася в Інституті шляхетних дівчат в Одесі, й знала не тільки українську, а й німецьку, французьку та англійську й постійно влаштовувала домашнім дні мов. Дмитро з дитинства був поліглотом, а сімейна обстановка лиш сприяла розвитку.

За словами Капранових, змалечку вони знали українську мову набагато краще, ніж діти, які її вивчали в школі.

Вищу освіту Дмитро здобував в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, Росія) та Московському енергетичному інституті за фахом "Технічна кібернетика".



Брати Капранови в молодості / фото "УП.Життя"

У 1999 році Капранови організували перший конкурс української гостросюжетної літератури "Золотий Бабай", а вже 2000 році брати очолили успішне видавництво "Зелений пес".

4 вересня 2019 року брати Капранови створили власний YouTube-канал під назвою "імені Т. Г. Шевченка", присвячений історії України та боротьбі з російськими міфами.

Служба в "Азові"

З 24 лютого 2022 року, з початку російського вторгнення в Україну, письменники брати Дмитро та Віталій Капранови вступили в полк "Азов" й захищали Київ від російських окупантів в легкій піхоті.

Згодом, як розповіли брати в етері "Еспресо", їхнє керівництво запропонувало їм роботу за фахом, пов'язану з пресою. На що вони відгукнулися.



Дмитро та Віталій Капранови на початку повномасштабного вторгнення / Фото з фейсбука

Особисте життя

"УП.Життя" пише, що Дмитро та Віталій ніколи не прагнули відрізнятися. У підлітковому віці вони навіть вирішили, що одружаться тільки з близнючками, оскільки їм завжди подобались одні й ті ж самі дівчата. Так і сталося.

Брати Капранови розповідали, що своїх дружин Віталій і Дмитро кинули "на ю-зе-фа" ("чу-ва-чі"), щоб не переплутати, хто з якою будуватиме стосунки.

Дмитро познайомився з дружиною, коли йому було 20 років, а їй – 16. Тоді Світлана та її сестра-близнючка Інна приїхали на відпочинок в Очаків до маминої подруги.

Чоловіки кажуть, що обрали нас на "ю-зе-фа". Досі не можемо зрозуміти, правда це чи жарт,

– розповідали жінки в інтерв'ю журналу "Країна" у 2021 році.

Склалося так, що старший брат зійшовся зі старшою сестрою, а молодший – з молодшою. Кожна пара має по двоє дітей.



Фото з весілля Капранових / bigkyiv.com.ua

Світлана з Дмитром виховали двох синів. Натомість Віталій та Інна – доньку та сина.

Брати Капранови весь час жили разом в одному великому будинку, збудованому спеціально під дві родини. Один поверх дитячий, інший – батьківський, перший – спільний.

Ініціатива жити в одному домі належала Дмитру і Віталію, і була для дружин умовою. Уявити життя порізно вони просто не могли. І брати, і їхні дружини розповідали, що ніколи не ділили дітей на "своїх і чужих".