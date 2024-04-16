Про смерть Дмитра Капранова повідомив його брат Віталій на їхній спільній сторінці у фейсбуці.

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З життя пішов Дмитро Капранов

Повідомляється, що Дмитро Капранов помер раптово 16 квітня. Причини його смерті наразі невідомі.

Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте,

– мовиться в повідомленні.

У коментарях українці оплакують письменника.

Редакція 24 Каналу розділяє приносить свої співчуття рідним та близьким Дмитра Капранова. Світла пам'ять.