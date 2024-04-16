Про смерть Дмитра Капранова повідомив його брат Віталій на їхній спільній сторінці у фейсбуці.
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З життя пішов Дмитро Капранов
Повідомляється, що Дмитро Капранов помер раптово 16 квітня. Причини його смерті наразі невідомі.
Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте,
– мовиться в повідомленні.
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