Про смерть воїна повідомила його сестра Марина Петриченко.

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Що відомо про Павла Петриченка

Він був молодшим сержантом, командиром відділення БпЛА в 59-й ОМПБр. Мав нагороду "Залізний Хрест" від Валерія Залужного.

Воїн був досить медійним: давав багато інтерв'ю, вів соцмережі, де активно, а часом жорстко, коментував суспільно-політичне життя.

До війни був проєктним менеджером, вів бізнес. Перед повномасштабним вторгненням вів проєкти в Сергія Притули.

Перші кілька місяців великої війни займався Фондом Сергія Притули, а саме організаційними питаннями. Тоді завданням Петриченка було приймати та перерозподіляти різну допомогу, зокрема зброю.

Він згадував в інтерв'ю Майклу Щуру, що вирішив бути ефективним там, де він був. І робота була ефективною: вдалося забезпечити усе угруповання, яке обороняло Київ. Зброю возили під Гостомель, волонтери були готові в будь-який момент піти у бій.

Коли росіяни відійшли від Києва, Петриченко вирішив, що час піти в армію. Адже організаційними питаннями могли займатися й інші. Думки про армію з'явилися ще в січні 2022-го, але він не підозрював, що росіяни спробують захопити Київ та інші міста. Думав, що все обмежиться загостренням на Донбасі та проривом із Криму.

Петиція щодо казино

Павло Петриченко також відомий тим, що створив на сайті президента петицію щодо обмежень на роботу онлайн-казино. Вона набрала понад 25 тисяч підписів за день, Зеленський відреагував на неї у зверненні, а потім провів нараду стосовно проблеми з казино.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!