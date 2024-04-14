Трагічну звістку повідомив громадський активіст та волонтер Юрій Слобожанський. У захисниці залишився чоловік Андрій, а також син Денис.

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З сумом повідомляю. Шинкарнеко Катерина Сергіївна, позивний "Віскі", Катруся, снайпер взводу снайперів 53 ОМБр, нагороджена орденом "За мужність" 3 ступеня, відзнакою "Золотий хрест" та відзнакою МОУ "Хрест доблесті", уродженка та мешканка Краматорська, на великий сум "на щиті"…

– написав Юрій Слобожанський на своїй сторінці.

Військовослужбовиця загинула 22 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання, стримуючи прорив ворога під час відходу Сил оборони з Авдіївки. Вона отримала смертельне поранення в бою на ділянці Ласточкине – Сєверне.

Тривалий час Україна не мала можливості евакуювати тіла полеглих героїв. Слобожанський повідомив, що лише цього тижня їх вдалось повернути додому.

Поховають снайперку ЗСУ в місті Острог, де живе її родина.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої Героїні. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну