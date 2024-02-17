Детальніше про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму фейсбуці. Відповідний допис з'явився о 01:58.
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Як він пояснив виведення підрозділів ЗСУ
Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах,
– зазначив він.
Головнокомандувач додав, що наші захисники гідно виконали свій військовий обов'язок. Він підкреслив, що вони зробили все можливе задля знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі, а також техніці.
"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців – найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. СЛАВА УКРАЇНІ!" – підкреслив він.
Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення,
– наголосив він.
Тарнавський додав, що не допустили оточення, вивели особовий склад, а наші військові зайняли оборону на визначених рубежах.
Передував цьому відхід від позиції "Зеніт" в Авдіївці. Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що вона вже увійшла до історії.
Найперше скажу, що позиція "Зеніт" увійшла в історію. Починаючи з 2014 року вона була у безпосередній близькості на лінії зіткнення. Починаючи з перших фактично днів і місяців російського вторгнення в Україну,
– наголосив Лиховій.
Він додав, що там наші захисники та захисниці продемонстрували незліченну кількість проявів героїзму. Речник зазначив, що ухвалити відповідне рішення змусило повномасштабне вторгнення, а також багатомісячний тиск.
За словами Лиховія, наші військові тримали відповідну позицію стільки часу, скільки це давало їм можливість ефективно стримувати та знищувати російських загарбників.