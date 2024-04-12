Сергій був командиром 2-ої стрілецької роти у складі 2-го стрілецького батальйону 67-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України, а Тарас Петришин виконував обов'язки його заступника. Нагадаємо, що 9 квітня із Героями попрощалися у Києві.

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Дочка виконує останню пісню для тата

У середу, 10 квітня, в Домі печалі відбулося прощання з Героями – командиром "Сталевої сотні" Сергієм Коновалом та його заступником Тарасом Петришиним.

Похоронна процесія, яка проходила від Дому печалі до Микулинецького кладовища, зібрала сотні друзів, рідних та колег загиблих.

Офіцер міського територіального центру комплектування Віктор Білас урочисто зачитав Грамоту пошани і скорботи. Водночас донька загиблого Тараса Петришина, Анастасія, виконала останню пісню для тата та хрещеного Сергія Коновала на їх похороні.

Дружина Тараса Петришина розповіла, що чоловік відправився на війну заради їхньої 8-річної доньки Анастасії.

Донька виконує останню пісню для тата: дивіться щемливе відео

Сергій та Тарас віддали своє життя під час виконання бойового завдання 6 квітня поблизу Часового Яру на Донеччині.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну