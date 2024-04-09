Захисникові навіки 42 роки. Загинув воїн на Запорізькому напрямку фронту. Про втрату повідомила Львівська міська рада. Сьогодні, 9 квітня, місто проведе Героя в останню земну дорогу.

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Що відомо про воїна

Львів'янин Роман Кропивницький закінчив середню загальноосвітню школу №96 МЖК-1. Вищу освіту за спеціальністю "право" здобув у Львівському національному університеті ім. І. Франка та Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Капітан міліції, нагороджений нагрудним знаком "За відзнаку в службі" ІІ ступеня.

З 2019 року чоловік працював охоронником відділу безпеки, а з початком повномасштабного вторгнення добровільно 28 квітня 2022 року став на захист Батьківщини.

Роман служив у 65-ій окремій механізованій бригаді оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ.

Воїн виконував бойові завдання на території Запорізької області. Торік 20 червня отримав медаль "Ветеран війни – учасник бойових дій".

За словами близьких, він був розумним, цілеспрямованим, працьовитим, наполегливим, чесним, справедливим, сміливим. Друзі завжди могли розраховувати на допомогу у потрібну мить.



Роман Кропивницький пішов на фронт добровільно / Фото з фейсбуку

Львів прощається з героєм

У вівторок, 9 квітня, Львів попрощається з військовослужбовцем Романом Кропивницьким. Мерія закликала львів'ян та гостей міста долучитися до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.