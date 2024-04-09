Защитнику навеки 42 года. Погиб воин на Запорожском направлении фронта. О потере сообщила Львовский городской совет. Сегодня, 9 апреля, город проведет Героя в последний земной путь.

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Что известно о воине

Львовянин Роман Кропивницкий закончил среднюю общеобразовательную школу №96 МЖК-1. Высшее образование по специальности "право" получил во Львовском национальном университете им. И. Франко и Львовском государственном университете внутренних дел.

Капитан милиции, награжден нагрудным знаком "За отличие в службе" II степени.

С 2019 года мужчина работал охранником отдела безопасности, а с началом полномасштабного вторжения добровольно 28 апреля 2022 года стал на защиту Родины.

Роман служил в 65-й отдельной механизированной бригаде оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

Воин выполнял боевые задачи на территории Запорожской области. В прошлом году 20 июня получил медаль "Ветеран войны – участник боевых действий".

По словам близких, он был умным, целеустремленным, трудолюбивым, настойчивым, честным, справедливым, смелым. Друзья всегда могли рассчитывать на помощь в нужный момент.



Роман Кропивницкий ушел на фронт добровольно / Фото из фейсбука

Львов прощается с героем

Во вторник, 9 апреля, Львов попрощается с военнослужащим Романом Кропивницким. Мэрия призвала львовян и гостей города присоединиться к городской церемонии прощания и воздержаться в это время от проведения развлекательных мероприятий и празднований.