В последний путь защитника провели в субботу, 6 апреля, на столичном Лесном кладбище. Трагическую весть сообщил пилот 16-й отдельной бригады армейской авиации “Броды” Василий Мулик – он был побратимом погибшего.

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В ряды ВСУ Виталий Пляка вступил в начале полномасштабного вторжения.

Этот немолодой, с ног до головы покрытый татуировками, дядя – всегда на позитиве. Улыбчивый, каждый момент готов к приключениям и авантюрам. Мы познакомились с ним уже за "широкомасштабкой". И он для меня – пример чего-то действительно настоящего. Настоящего человека. Настоящего гражданина. Настоящего летчика,

– написал Мулик.

Летчик погиб из-за поражения вертолета из российского ПЗРК.

Похоронили в минувшую субботу, на Лесном. И сейчас где-то там, среди облаков – я уверен – Петрович, хитро улыбаясь, раздражает и троллит ангельскую братию своими татуировками, а из колонки-ДжиБиЭльки играет AC/DC,

– добавил побратим погибшего.

Они отдали жизнь за Украину