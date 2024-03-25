Воин работал на телевидении с 2019 по 2022 год, а после этого присоединился добровольцем в ряды Вооруженных Сил Украины.

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Николай Оранский был оператором БпЛА в 118 отдельной механизированной бригаде и погиб во время боевого задания под Роботиным на Запорожском направлении.

Теперь ему навсегда 24 года. hromadske выражает искренние соболезнования родным и близким Николая,

– говорится в сообщении.

По данным ИМИ, Николай Оранский стал 75-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким Николая. Низко кланяемся ему за мужество и подвиг ради будущего нашего государства!

Они отдали жизнь за Украину