На фронте погиб боец Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Артем “Ронин” Жигадло. Об этом сообщил его побратим Станислав Матвеев.

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"Друг. Брат. Воин. Идеалист. Штурмовик."

"Ронин" участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, почти год находился в тяжелых условиях под Бахмутом, а затем в Авдеевке Донецкой области.

Казалось, что ты будешь способен выжить в самом свирепом бою, чтобы потом с громким смехом за столиком в кафешке рассказывать, как вы накрошили п****асов и в который раз вышли победителями,

– отметил Станислав Матвеев.

Он подчеркнул, что "Ронин" был не только побратимом, но и другом, братом и идеалистом, с которым они имели еще много планов на будущее.

"Бригада потеряла одного из лучших воинов. Украина – одного из самых верных сыновей. Я – еще одного из немногих близких друзей, круг которых постоянно сужается и которых остается все меньше", – отметил побратим.

У Артема остались мама и беременная невеста.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким Героя. Низко кланяемся ему за мужество и подвиг ради будущего нашего государства!

Они отдали жизнь за Украину