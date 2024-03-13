13 марта в Ивано-Франковске состоялась церемония прощания с Героем. Сотни местных жителей присоединились к ней, чтобы отдать дань уважения пилоту – истребителю.

Смотрите также Родители обвиняют врачей: в Хмельницкой области после 16 часов тяжелых родов умер младенец

Необычная традиция прощания

Побратимы пришли тоже. Они провели Андрея Ткаченко в последний путь со всеми военными почестями – по собственной традиции. Летчики принесли в аэропорт пианино. Еще не закончилась музыка, как военные подожгли инструмент. Так рассказывают они, прощаются с теми, кто погиб в бою. Затем они уже пролетают над могилой товарища, чтобы в последний раз махнуть ему "крыльями". Ведь летчики не умирают – они навсегда остаются жить на небе.

Свой последний бой 33-летний пилот принял 8 марта в небе над Донецкой областью. В его МиГ-29 попала российская ракета. Катапультироваться герой не имел возможности.

Еще в школе влюбился в небо

Андрей Ткаченко мечтал стать летчиком еще с юных лет, когда присоединился к Пласту (Национальной скаутской организации Украины). Там он приобрел первые навыки полета, пройдя обучение в летунском лагере "Чота Крылатых". Именно здесь из скромного и застенчивого паренька будущий герой превратился в целеустремленную личность.

После школы юноша поступил в Харьковский университет Воздушных Сил. Окончив вуз, сначала был летчиком-истребителем 114-й бригады тактической авиации, а потом перешел в инструкторы к молодым пилотам. Об Андрее вспоминают как о талантливом учителе и хорошем человеке. Говорят, он был педантом своего дела. Когда началась полномасштабная война, мужчина снова сел за штурвал МиГ-29. Он имел немало наград. Звание подполковника получил уже посмертно.

Напомним, что 9 марта во время вражеского обстрела на Бахмутском направлении погиб 26-летний военный Богдан Бородай. Ему было 26 лет. В июне 2022 года парень добровольцем стал на защиту родины. За мужество, проявленное в бою, он был награжден почетным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Справка: На пресс-конфренции 25 февраля президент Зеленский впервые озвучил цифру погибших на войне военнослужащих. Речь идет о 31 тысяче защитников.