13 березня в Івано-Франківську відбулася церемонія прощання з Героєм. Сотні місцевих жителів долучилися до неї, аби віддати шану пілоту – винищувачу.

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Незвична традиція прощання

Побратими прийшли теж. Вони провели Андрія Ткаченка в останню путь із усіма військовими почестями – за власною традицією. Льотчики принесли на летовище піаніно. Ще не скінчилася музика, як військові підпалили інструмент. Так розповідають вони, прощаються із тими, хто загинув у бою. Потім вони вже пролітають над могилою товариша, аби востаннє махнути йому "крилами". Адже льотчики не помирають – вони назавжди залишаються жити на небі.

Свій останній бій 33-річний пілот прийняв 8 березня у небі над Донеччиною. У його МіГ-29 поцілила російська ракета. Катапультуватися герой не мав можливості.

Ще у школі закохався у небо

Андрій Ткаченко мріяв стати льотчиком ще з юних років, коли доєднався до Пласту (Національної скаутської організації України). Там він набув перші навички польоту , пройшовши вишкіл в летунському таборі "Чота Крилатих". Саме тут зі скромного і сором'язливого хлопчини майбутній герой перетворився на цілеспрямовану особистість.

Після школи юнак вступив до Харківського університету Повітряних Сил. Закінчивши вуз, спочатку був льотчиком-винищувачем 114-ої бригади тактичної авіації, а потім перейшов в інструктори до молодих пілотів. Про Андрія згадують як про талановитого вчителя та гарну людину. Кажуть, він був педантом своєї справи. Коли почала повномасштабна війна, чоловік знову сів за штурвал МіГ-29. Він мав чимало нагород. Звання підполковника отримав вже посмертно.

Нагадаємо, що 9 березня під час ворожого обстрілу на Бахмутському напрямку загинув 26-річний військовий Богдан Бородай. Йому було 26 років. У червні 2022 року хлопець добровольцем став на захист батьківщини. За мужність, проявлену у бою, він був нагороджений почесним знаком "Золотий хрест" від головнокомандувача Збройних Сил України.

Довідка: На пресконфренції 25 лютого президент Зеленський вперше озвучив цифру загиблих на війні військовослужбовців. Йдеться про 31 тисячу захисників.