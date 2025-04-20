Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Як виглядає лінія фронту 20 квітня

  • Російські війська 19 квітня продовжували спроби відтіснити українські сили з обмежених позицій у Курській області, однак не мали підтверджених успіхів. Також росіяни продовжували штурм біля Олешні та Горнального.
  • Російські війська продовжували наступ на Харківському напрямку, але також не просувалися. Зокрема окупанти атакували на північний захід від Харкова в напрямку Золочева, на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.
  • Окупанти продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але без підтверджених успіхів. Росіяни продовжували наземні наступи на північний схід від Куп'янська в районі Кам'янки, на північ від Куп'янська в районі Кіндрашівки, на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного та Степової Новоселівки.
  • Також тривали атаки в напрямку Борової на Харківщині, змін не зафіксовано.
  • Російські війська продовжували наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Ситуація на фронті за 19 квітня / Карти ISW

  • Ворожа армія здійснювала наземні атаки на Сіверському напрямку, однак росіянам не вдалося досягти успіху.
  • У напрямку Часового Яру російські війська також продовжували наступальні дії, просунутися не вдалося.
  • В ISW повідомили, що російські війська мали успіхи на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 і 18 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на захід від Торецька та на схід від Дачного (на північний схід від Торецька).

Важливо! За даними джерел, російські війська передислокували невизначені підрозділи безпілотників з Курського напрямку на південний захід від Торецька поблизу Калинового і зараз ці підрозділи діють у напрямку Костянтинівки.

  • Українські та російські сили просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що українські війська нещодавно просунулися в південно-західну Лисівку (на південний схід від Покровська). Водночас кадри також показують, що російські війська захопили Новоторецьке та просунулися в центрі Миролюбівки (обидва на схід від Покровська) під час механізованого штурму 17 квітня.
  • Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що російські війська просувалися вздовж траси Т-0406 Покровськ – Межова на північний схід від Удачного.
  • Російські війська продовжували наступ на Новопавлівському напрямку, але не просунулися.
  • На Курахівському напрямку ворожій армії також просунутися не вдалось.
  • Росіяни продовжували наступ на напрямку Великої Новосілки, успіху не мали.
  • На заході Запорізької області російські війська продовжували наземні наступи, однак не просунулися.

Нагадаємо, ввечері 19 квітня очільник Кремля Владімір Путін оголосив про так зване "великоднє перемир'я", яке має тривати до 00:00 21 квітня.

Однак згодом Володимир Зеленський заявив, що слова Путіна не розповсюдились на Курську та Білгородську області – саме там наразі тривають бойові дії.