Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW).
Читайте также Военные с разных направлений рассказали, чувствуют ли "перемирие" Путина
Как выглядит линия фронта 20 апреля
- Российские войска 19 апреля продолжали попытки оттеснить украинские силы с ограниченных позиций в Курской области, однако не имели подтвержденных успехов. Также россияне продолжали штурм возле Алешни и Горнального.
- Российские войска продолжали наступление на Харьковском направлении, но также не продвигались. В частности оккупанты атаковали на северо-запад от Харькова в направлении Золочева, на север от Харькова в районе Липцов и на северо-восток от Харькова в районе Волчанска.
- Оккупанты продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но без подтвержденных успехов. Россияне продолжали наземные наступления на северо-восток от Купянска в районе Каменки, на север от Купянска в районе Кондрашовки, на восток от Купянска в районе Петропавловки и на юго-восток от Купянска в районе Песчаного и Степной Новоселовки.
- Также продолжались атаки в направлении Боровой на Харьковщине, изменений не зафиксировано.
- Российские войска продолжали наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись.
Ситуация на фронте за 19 апреля / Карты ISW
- Вражеская армия осуществляла наземные атаки на Северском направлении, однако россиянам не удалось достичь успеха.
- В направлении Часового Яра российские войска также продолжали наступательные действия, продвинуться не удалось.
- В ISW сообщили, что российские войска имели успехи на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 и 18 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на запад от Торецка и на восток от Дачного (к северо-востоку от Торецка).
Важно! По данным источников, российские войска передислоцировали неопределенные подразделения беспилотников с Курского направления на юго-запад от Торецка вблизи Калинового и сейчас эти подразделения действуют в направлении Константиновки.
- Украинские и российские силы продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 19 апреля, показывают, что украинские войска недавно продвинулись в юго-западную Лисовку (к юго-востоку от Покровска). В то же время кадры также показывают, что российские войска захватили Новоторецкое и продвинулись в центре Миролюбовки (оба к востоку от Покровска) во время механизированного штурма 17 апреля.
- Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 апреля, показывают, что российские войска продвигались вдоль трассы Т-0406 Покровск – Межевая к северо-востоку от Удачного.
- Российские войска продолжали наступление на Новопавловском направлении, но не продвинулись.
- На Кураховском направлении вражеской армии также продвинуться не удалось.
- Россияне продолжали наступление на направлении Большой Новоселки, успеха не имели.
- На западе Запорожской области российские войска продолжали наземные наступления, однако не продвинулись.
Напомним, вечером 19 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно продлиться до 00:00 21 апреля.
Однако впоследствии Владимир Зеленский заявил, что слова Путина не распространились на Курскую и Белгородскую области – именно там сейчас продолжаются боевые действия.