Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Как выглядит линия фронта 20 апреля

Российские войска 19 апреля продолжали попытки оттеснить украинские силы с ограниченных позиций в Курской области , однако не имели подтвержденных успехов. Также россияне продолжали штурм возле Алешни и Горнального.



, однако не имели подтвержденных успехов. Также россияне продолжали штурм возле Алешни и Горнального. Российские войска продолжали наступление на Харьковском направлении , но также не продвигались. В частности оккупанты атаковали на северо-запад от Харькова в направлении Золочева, на север от Харькова в районе Липцов и на северо-восток от Харькова в районе Волчанска.



, но также не продвигались. В частности оккупанты атаковали на северо-запад от Харькова в направлении Золочева, на север от Харькова в районе Липцов и на северо-восток от Харькова в районе Волчанска. Оккупанты продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но без подтвержденных успехов. Россияне продолжали наземные наступления на северо-восток от Купянска в районе Каменки, на север от Купянска в районе Кондрашовки, на восток от Купянска в районе Петропавловки и на юго-восток от Купянска в районе Песчаного и Степной Новоселовки.



но без подтвержденных успехов. Россияне продолжали наземные наступления на северо-восток от Купянска в районе Каменки, на север от Купянска в районе Кондрашовки, на восток от Купянска в районе Петропавловки и на юго-восток от Купянска в районе Песчаного и Степной Новоселовки. Также продолжались атаки в направлении Боровой на Харьковщине, изменений не зафиксировано.



на Харьковщине, изменений не зафиксировано. Российские войска продолжали наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись.

Ситуация на фронте за 19 апреля / Карты ISW

Вражеская армия осуществляла наземные атаки на Северском направлении, однако россиянам не удалось достичь успеха.



В направлении Часового Яра российские войска также продолжали наступательные действия, продвинуться не удалось.



российские войска также продолжали наступательные действия, продвинуться не удалось. В ISW сообщили, что российские войска имели успехи на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 и 18 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на запад от Торецка и на восток от Дачного (к северо-востоку от Торецка).

Важно! По данным источников, российские войска передислоцировали неопределенные подразделения беспилотников с Курского направления на юго-запад от Торецка вблизи Калинового и сейчас эти подразделения действуют в направлении Константиновки.

Украинские и российские силы продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 19 апреля, показывают, что украинские войска недавно продвинулись в юго-западную Лисовку (к юго-востоку от Покровска). В то же время кадры также показывают, что российские войска захватили Новоторецкое и продвинулись в центре Миролюбовки (оба к востоку от Покровска) во время механизированного штурма 17 апреля.



Геолокационные кадры, опубликованные 19 апреля, показывают, что украинские войска недавно продвинулись в юго-западную Лисовку (к юго-востоку от Покровска). В то же время кадры также показывают, что российские войска захватили Новоторецкое и продвинулись в центре Миролюбовки (оба к востоку от Покровска) во время механизированного штурма 17 апреля. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 апреля, показывают, что российские войска продвигались вдоль трассы Т-0406 Покровск – Межевая к северо-востоку от Удачного.



Российские войска продолжали наступление на Новопавловском направлении, но не продвинулись.



но не продвинулись. На Кураховском направлении вражеской армии также продвинуться не удалось.



вражеской армии также продвинуться не удалось. Россияне продолжали наступление на направлении Большой Новоселки , успеха не имели.



, успеха не имели. На западе Запорожской области российские войска продолжали наземные наступления, однако не продвинулись.

Напомним, вечером 19 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно продлиться до 00:00 21 апреля.

Однако впоследствии Владимир Зеленский заявил, что слова Путина не распространились на Курскую и Белгородскую области – именно там сейчас продолжаются боевые действия.