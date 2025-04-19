Аналитики из DeepState опросили около полсотни воинов, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Те уверяют, что практически нигде не ощутимо это "перемирие", передает 24 Канал.

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Что происходит на фронте

Известно, в частности, что с 18:00 до 22:00 19 апреля на Запорожском направлении, в районе Орехова и Каменского, россияне стреляли из артиллерии, также работали вражеские дроны.

В Донецкой области в районе поселков Бурлацкое, Андреевка и Алексеевка происходили обстрелы. Немного затихло в районе Надиевки и Котляровки. Тем временем враг проводил штурмовые действия в Успеновке. Позиции украинских воинов на юге Покровска находились под минометными обстрелами каждые 20 – 30 минут. Севернее Торецка – работает вражеская артиллерия, оккупанты ведут штурмы. В Часовом Яру – обстрелы.

На Лиманском направление – интенсивность российских действий уменьшилась. Район Купянска и Липцов – обстрелы. Фиголевка – ненадолго затихло.

На отдельных участках действительно есть тишина, но сегодня еще суббота, а враг на выходные по всей линии соприкосновения дает отдохнуть большой части личного состава,

– подытожили аналитики.

К слову, враг ударил по Доброполью вечером. Кроме того, был нанесен удар по Херсону.

В DeepState отметили, что путинское заявление о "перемирии" было рассчитано только для американских партнеров. Глава Кремля хотел показать, что он "миротворец". Более того, что он якобы может остановить боевые действия в одностороннем порядке без согласования с Украиной. Также он запланировал провокацию. Если наши военные будут отвечать на огонь противника, то их обвинят в нарушении "перемирия", о котором не договаривались.

Бойцы говорят, что даже, если один день перемирие действительно будет действовать, то враг использует это затишье, чтобы стянуть на передний край еще больше сил.

"Суспільне" тоже пообщалось с военными из Покровского, Лиманского и Краматорского направлений. По их словам, после 18:00 в Донецкой области количество атак со стороны россиян уменьшилось.

Представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что последний авиаудар был в 16:45 по Константиновке, по артобстрелам – "пока тихо". Также он добавил, что в небе летают российские разведывательные БПЛА.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил, что российские войска продолжают вести огонь по позициям ВСУ на Харьковщине. По его словам, по сравнению со вчерашним днем, никаких изменений нет.