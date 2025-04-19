Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики постоянно мониторят ситуацию на передовой.

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Как изменилась линия фронта 19 апреля

За последние сутки россияне имели успехи на Покровском и Северском направлениях.

Так, по данным DeepState, оккупанты продвинулись возле Белогоровки, Разлива и в Успеновке.

Неподалеку Белогоровки стоит 127 отдельная мотострелковая бригада армии России. Сейчас поселок – это последний населенный пункт в Луганской области на этом направлении, который оси находится под контролем ВСУ.

Белогоровка на карте боевых действий: карта

Также россияне наступали на Разлив в Донецкой области. По данным аналитиков, оккупанты уже частично зашли в населенный пункт.

Ситуация в Разливе: показываем на карте

В Успеновке россияне также продвинулись и нанесли удар.

Где находится Успеновка: карта фронта

В целом 19 апреля ВСУ сохранили свои позиции на территории Курской области. На территории Белгородской области украинские военные продвинулись и увеличили свою зону контроля.

Напомним, 18 апреля DeepState сообщили, что украинские Силы обороны смогли отбросить российских оккупантов в районе Удачного, что в Донецкой области. За прошедшие сутки враги наступали на ВСУ у поселков Сухая Балка Бахмутского района и Новое Лиманской территориальной общины.