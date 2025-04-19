Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState. Кроме того, ресурс рассказал о продвижении россиян.

Смотрите также Россияне закрепляются в Калиновом и пускают дроны на Константиновку, – DeepState

Обновление карты DeepState

По состоянию на вечер 18 апреля Силы обороны подвинули российских военных у поселка Удачное Покровского района Донецкой области.

К сожалению, противник также имел успехи – он продвинулся в поселке Сухая Балка Бахмутского района и поселке Новом Лиманской тергромады.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

К слову, по состоянию на 22:00 пятницы, 18 апреля, Генеральный штаб ВСУ отчитался о 124 боевых столкновениях на фронте. В частности, на Покровском направлении враг атаковал 46 раз в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверево, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки. На Лиманском направлении – 12 раз.