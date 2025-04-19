Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків DeepState. Окрім того, ресурс розповів про просування росіян.

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Оновлення мапи DeepState

Станом на вечір 18 квітня Сили оборони посунули російських військових біля селища Удачне Покровського району Донецької області.

На жаль, противник також мав успіхи – він просунувся в селищі Суха Балка Бахмутського району та селищі Новому Лиманської тергромади.

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До слова, станом на 22:00 п'ятниці, 18 квітня, Генеральний штаб ЗСУ звітував про 124 бойові зіткнення на фронті. Зокрема, на Покровському напрямку ворог атакував 46 разів у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки. На Лиманському напрямку – 12 разів.