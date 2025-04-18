Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 18 апреля

На Харьковском направлении россияне трижды атаковали позиции наших защитников в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении – враг проводил 9 наступательных действий вблизи Загрызово, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 штурмов позиций вблизи Грековки, Надежды, Нового, Новомихайловки, Колодязов, Ямполовки, Торского. Еще 4 боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении – россияне дважды атаковали в районах Спирного и Верхнекаменского. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг 4 раза атаковал в районе Часового Яра, западнее Андреевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении – 21 боестолкновение. Российские захватчики пытались штурмовать позиции наших воинов в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы. 7 боестолкновений еще продолжаются.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Покровском направлении россияне 46 раз атаковали в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверево, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки.

Силы обороны отбили 38 штурмов, еще 8 боестолкновений продолжаются. Наши воины нанесли врагу значительные потери.

По предварительным данным, обезврежено 252 оккупанты, из которых 124 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронированную машину, 12 единиц автомобильной техники, 23 мотоцикла, 5 пунктов управления БПЛА, миномет, 2 средства РЭБ, средство спутниковой связи, 9 БПЛА,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Также на этом участке фронта украинские защитники повредили вражескую самоходную артиллерийскую установку, танк, 2 пушки, 2 единицы автомобильной техники и 3 мотоцикла.

На Новопавловском направлении защитники отбили 7 атак оккупантов в районах Константинополя, Веселого, Свободного Поля и в направлении Отрадного. Еще одна атака врага пока продолжается. Российским авиаударам подверглись Зеленое Поле, Мирное и Новополье.

На Гуляйпольском – вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении Силы обороны отражали три атаки врага в районе Щербаков, Степного и в направлении Малой Токмачки. Один бой еще продолжается. Под авиаударами оказались Новоданиловка, Магдалиновка и Степногорск.

На Приднепровском – страна-террорист нанесла авиаудар по Николаевке.

За эти сутки на Курщине произошло 22 боестолкновения с российскими захватчиками. Еще один бой продолжается. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 286 артиллерийских обстрелов, в том числе 6 из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий агрессора не зафиксировано.

Также в Генштабе сообщили, что с начала этих суток россияне нанесли 4 ракетных и 75 авиационных ударов, применив 9 ракет и 124 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 1014 дронов-камикадзе и осуществили более 4400 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.