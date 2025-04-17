Об этом стало известно из брифинга президента Украины на фоне заявлений о соглашении с США 17 апреля, пишет 24 Канал.

Смотрите также Сегодня Украина и США могут подписать меморандум по Соглашению о недрах – Зеленский

Что известно об отражении наступления россиян на Покровск

Президент сообщил, что 14 бригада Нацгвардии и 117 механизированная бригада в большинстве взяли на себя остановку вражеского наступления. Вооруженные Силы уничтожили 115 единиц техники противника, убили 200 оккупантов и 30 ранили.

Командующий Нацгвардии Александр Пивенко заявлял, что тогда враг бросил в бой большое количество техники. В частности это были боевые бронированные машины и мотоциклы. А также около двух рот живой силы.

Владимир Зеленский добавил, что Россия планирует делать несколько волн наступлений на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях. По его словам, также возможна атака врага на Востоке страны, потому что он долго не проводил там наступательных действий.

Ранее Александр Сырский заявлял, что украинским защитникам удалось освободить около 16 квадратных километров вблизи Покровска. По его словам, Вооруженные Силы ежедневно отражают до 30 штурмов противника.