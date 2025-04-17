Про це стало відомо з брифінгу президента України на тлі заяв про угоду з США 17 квітня, пише 24 Канал.

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Що відомо про відбиття наступу росіян на Покровськ

Президент повідомив, що 14 бригада Нацгвардії та 117 механізована бригада в більшості взяли на себе зупинку ворожого наступу. Збройні Сили знищили 115 одиниць техніки противника, вбили 200 окупантів та 30 поранили.

Командувач Нацгвардії Олександр Півенко заявляв, що тоді ворог кинув у бій велику кількість техніки. Зокрема це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також близько двох рот живої сили.

Володимир Зеленський додав, що Росія планує робити кілька хвиль наступів на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках. За його словами, також можлива атака ворога на Сході країни, тому що він довго не проводив там наступальних дій.

Раніше Олександр Сирський заявляв, що українським захисникам вдалося звільнити близько 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська. За його словами, Збройні Сили щодня відбивають до 30 штурмів противника.