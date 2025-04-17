Повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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Сили оборони продовжують проводити контрнаступальні дії на різних ділянках фронту. Зокрема вдалося звільнити близько 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Дивіться також Росіяни активно атакують одразу на п'яти напрямках: карта бойових дій 17 квітня