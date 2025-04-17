Сьогодні гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України “Червона Калина” дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку.

Ворог кинув у бій велику кількість техніки. Цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також біля двох рот живої сили.

Попередньо підтверджено втрати:

більше 240 окупантів уражено (безповоротні та санітарні);

знищена техніка ворога: