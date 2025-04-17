Сьогодні гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України “Червона Калина” дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку.
Ворог кинув у бій велику кількість техніки. Цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також біля двох рот живої сили.
Попередньо підтверджено втрати:
більше 240 окупантів уражено (безповоротні та санітарні);
знищена техніка ворога:
- 96 мотоциклів,
- 21 бойова броньована машина;
- 2 од. автомобільної техніки;
- 2 артилерійські системи.