Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства.

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Зеленский прокомментировал пасхальное перемирие

Владимир Зеленский по итогам доклада Главкома ВСУ Александра Сырского заявил, что пасхальные заявления Путина не распространились на территорию Курской и Белгородской области. Там сейчас продолжаются боевые действия и российские удары.

Президент подчеркнул, что на части направлений фронта продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины главы Кремля. Также российские войска используют дроны. В то же время, по словам Зеленского, на части направлений все же стало тише.

Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе, ответ должны дать в Москве,

– отметил глава государства.

Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, однако также требуется соответствующая готовность России.