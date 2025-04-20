Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства.
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Зеленский прокомментировал пасхальное перемирие
Владимир Зеленский по итогам доклада Главкома ВСУ Александра Сырского заявил, что пасхальные заявления Путина не распространились на территорию Курской и Белгородской области. Там сейчас продолжаются боевые действия и российские удары.
Президент подчеркнул, что на части направлений фронта продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины главы Кремля. Также российские войска используют дроны. В то же время, по словам Зеленского, на части направлений все же стало тише.
Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе, ответ должны дать в Москве,
– отметил глава государства.
Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, однако также требуется соответствующая готовность России.