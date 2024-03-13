Богдан Бородай служил в 24 отдельном штурмовом батальоне “Айдар” и погиб на Бахмутском направлении во время вражеского обстрела. Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.
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Страшная потеря. Погиб 26-летний Богдан Бородай. Молодой патриот закончил военный лицей и получил образование военного переводчика в Киеве. В июне 2022 года вступил добровольцем в ряды ВСУ,
– написал Анатолий Федорук.
За свою героическую службу военный был награжден почетным знаком "Золотой крест" от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Прощание с Героем состоялось в среду, 13 марта, в 11:00 возле Дома культуры села Немешаево. Богдана Бородая похоронили на Аллее Героев в Буче по улице Депутатская, 1.
Они отдали жизнь за Украину
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