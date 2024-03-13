Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что обстрелы на этом направлении не прекращаются ни на день. Враг использует ракеты, КАБы, кассетные боеприпасы.

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"Прилетают ракеты, бомбы падают рядом, там, где мы недавно пили кофе. Враг сюда лезет, но мы его сдерживаем", – рассказал военнослужащий.

Силы обороны строят укрепления. Даже Владимир Зеленский отметил, что военные на этом направлении хорошо укреплены. В то же время артиллерия, минометы, дроны наносят удары по логистике врага, по местам дислокации его личного состава, по ремонтным базам. Военные работают очень метко.

Российские БПЛА также летают. Их много. За время войны дроны стали мощной, почти решающей частью боевых действий. Никакая военная доктрина ни в одной стране не предусматривала, что дроны будут иметь такое значение,

– отметил Кирилл Сазонов.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

В начале полномасштабной войны, Украина благодаря дронам нанесла врагу чрезвычайно сильный ущерб, большие потери. Однако, к сожалению, оккупанты также учатся и уже догоняют наших военных в этом направлении. Но Украина внедряет новые разработки, масштабирует производства, в том числе и для борьбы с вражескими средствами РЭБ.

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