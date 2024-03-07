Эвакуация будет касаться детей с родителями или сопровождающими. Это касается 18 населенных пунктов из Ольховатской и Великорбурлукской громад.

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Принудительную эвакуацию объявили из 18 населенных пунктов

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что в перечень населенных пунктов, откуда принудительно будут эвакуировать семьи с детьми вошло 7 сел Великобурлукской громады и 11 сел Ольховатской громады.

Людей принудительно будут эвакуировать из таких населенных пунктов:

Великобурлукская громада: Андреевка, Екатериновка, Малый Бурлук, Рогозянка, Садовод, Стецковка, Шевченково;

Ольховатская громада: Анискино, Ольховатка, Водяное, Грачевка, Долгенькое, Зарубинка, Лобановка, Николаевка, Нефёдовка, Устиновка, Черное.

Кроме того, по словам Синегубова, будет проводиться обязательная эвакуация людей из 57 населенных пунктов Купянского района. Чиновник отметил, что это решение приняли из-за постоянных российских обстрелов приграничья Харьковской области.

Прежде всего должны думать о безопасности наших детей, поэтому призываем взрослых не препятствовать эвакуационным мероприятиям. На сегодня имеем информацию о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлукской громаде и по 51 ребенку в Ольховатской громаде,

– отметил Синегубов.

Он отметил, что всех эвакуированных местные власти обеспечат жильем и гуманитарной, первичной медицинской и психологической помощью. Также он отметил, что эвакуированным окажут финансовую поддержку, а специалисты помогут в оформлении справки внутренне переселенного лица.

Эвакуацию ввели и в Донецкой области

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отметили, что из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей.

Этот вопрос рассмотрели на очередном заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Участники Координационного штаба единогласно поддержали проведение принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области. Всего планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями,

– отметили в министерстве.

В Минреинтеграции убедили, что в более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, финансовой и гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобное.