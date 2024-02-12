Эвакуационная группа полиции "Белый ангел" вывезла мать и троих детей из прифронтового села Желанное. Сейчас семья в безопасности.
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Как происходила эвакуация
Эвакуация происходила в ускоренном темпе, потому что из-за солнечной погоды была высокая угроза применения авиационных ударов,
– отмечают в сообщении.
Правоохранители рассказали, что раньше детям приходилось постоянно бегать в подвал, ведь оккупанты часто били по домам местных жителей.
Спасенные дети / фото Национальной полиции Украины
Правоохранители из "Белого ангела" отмечают, что остается вывезти 22 ребенка из 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных общин.
Эвакуация украинцев: последние новости
- В Харьковской области объявили об обязательной эвакуации жителей из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что все эвакуированные получат жилье и поддержку от международных гуманитарных организаций.
- Европейский Союз активно организует регулярные медицинские эвакуации украинских пациентов с момента начала войны России против Украины. Более 3000 украинских пациентов были переведены для получения специализированной медицинской помощи в больницы разных стран Европы.