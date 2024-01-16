Все эвакуированные обеспечивают жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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В двух общинах Купянского района объявили эвакуацию населения

Синегубов отметил, что в настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 – дети.

Начальник ОВА уточнил, что в эвакуацию призывают семьи с детьми, проживающими в населенных пунктах:

Благодативка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовая – Киндрашивской общины;

Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха – Куриловской общины.

Синегубов добавил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

Призываем жителей общин ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей. Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91,

– говорится в сообщении главы Харьковской ОГА.

Почему объявлена эвакуация в двух общинах

В эфире телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на Купянском направлении украинские военные отбили две вражеские атаки.

По его словам, там враг усиливает обстрелы и таким образом по этому направлению была объявлена обязательная эвакуация из двух территориальных общин: Куриловской и Киндрашивской.

Конечно, мы будем сначала акцентировать внимание на выезде детей со своими семьями, а дальше планово будем коммуницировать, чтобы люди уезжали,

– заявил Синегубов.

По его словам, это связано фактически с тем, что там постоянно раздаются обстрелы и проживать там опасно. Он отметил, что в этом направлении люди демонстрируют довольно низкую эвакуацию, поэтому фактически районная военная администрация приняла такое решение.

Ситуация в Харьковской области: коротко