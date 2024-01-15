В то же время, немецкое издание Bild несколько дней назад заявило, что украинским силам удалось остановить захватчиков на Купянском направлении и перейти в контратаку. Спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемерафона рассказал, что же происходит на самом участке фронта, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в Харьковской области

Военный, прежде всего, обратил внимание, что сегодня – 15 января, а обещанное в западных СМИ наступление на Харьков так и не началось. Это говорит о том, что нужно доверять только официальным источникам информации.

Фитьо подчеркнул, что россияне не оставляют попыток атаковать. Прежде всего, они хотят захватить Синьковку, которая позволит развернуть наступление на Купянск.

Также они пытаются двигаться в направлении Часового Яра.

Впрочем, отмечает спикер, враг забыл учесть, что им противостоят Силы обороны, которые умножают все планы россиян на "нолик", и они откатываются.

Кроме того, чтобы планировать, противник должен думать, как реализовать то или иное наступление. Пока сил для того, чтобы превратить желаемое в реальное оккупанты не имеют.

Может ли Россия повторить масштабное наступление

Сообщения, активно распространяющиеся на Западе, о подготовке страны – агрессорки к крупной наступательной операции также прокомментировали в Главном управлении разведки.

Там назвали точное количество оккупантов, которое находится на территории Украины – это более 460 солдат и еще 35 военнослужащих росгвардии. Хотя эта цифра более чем вдвое больше той группировки, с которой Россия начала полномасштабную войну в феврале 2022 года, угрозы для повторения масштабного наступления пока нет.

Что говорят в ISW

В Институте изучения войны считают, что у России нет достаточно сил для масштабных действий в Харьковской области, по крайней мере – в ближайшей перспективе.

В то же время враг усилит свои усилия по захвату Купянска. Для этого противник может проводить тактические операции в Харьковской области, чтобы отвлечь украинские силы от Купянского направления.