Сообщается, что Лунев и Шарий вместе работали над криптопирамидой, однако вдруг что-то пошло не так. Компаньоны рассорились, после чего родственникам и коллегам "криптоинвестора" начали поступать угрозы.
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Конфликт и криптовалютная афера
В промежуток между 28 декабря и 7 января в Петербурге произошло несколько поджогов покрышек в ряде подъездов российского города. В России по этому делу задержали 14 человек, из которых 8 были подростками. По их словам, они получали тысячу долларов после исполнения. Полиция проверяет причастность к поджогам шин в подъездах пропагандиста Анатолия Шария.
Как сообщается, дома, где совершали поджоги, так или иначе относятся к "криптовалютному консультанту" Петру Луневу (так называемый "Одиссей"). Там жили либо родственники Лунева, либо его знакомые или коллеги. Ранее в сети активно обсуждали их конфликт после недолгого сотрудничества.
Под квартирами в Петербурге поджигают покрышки / Фото российских СМИ
По сообщениям СМИ, Лунев создал криптопроект, медийным лицом которого стал Анатолий Шарий. Формально – это была криптопирамида, в которую Шарий вгонял своих подписчиков. Однако в ноябре 2023 года между "коллегами" возникло недоразумение, а проект с треском прогорел.
После этого в закрытом телеграм-канале Шария появилось видео, в котором на гугл-картах было отмечено три адреса в Петербурге. Именно по этим адресам, в частности, произошло поджог. В то же время, отец Лунева написал заявление в полицию, в котором утверждает, что Шарий требует у его сына более 8,2 миллиона долларов.
Анатолий Шарий: последние новости
- Анатолий Шарий – пророссийский блогер, которому еще в 2021 году СБУ выдвинула обвинения в государственной измене. Сообщается, что он осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что пропагандист действовал по заказу российских структур.
- Уже позже, во время полномасштабного вторжения, Шарий и получил новое подозрение. По данным СБУ блогер лично подсказывал российскому ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать украинским военнопленным. Затем он занимался монтажом видео, предназначенных для дискредитации Украины.
- Шарий скрывается в Испании, где продолжает вести свою подрывную деятельность. Блогер не живет в Украине с 2012 года. Спецслужбы Испании задержали блогера в мае 2022 года, однако со временем все же отпустили его. Украина просила экстрадировать предателя для справедливого наказания.