По предварительным данным, Шарий принимал участие в подготовке и распространении постановочных видеороликов с допросом украинских пленников. Таким образом, скандальный блогер подозревается в государственной измене.

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Шария подозревают в госизмене

В Службе безопасности отметили, что правоохранители разоблачили новые факты информационно-подрывной деятельности прокремлевского блоггера Анатолия Шария. В ведомстве подчеркнули, что мужчина лично подсказывал российскому ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать украинским военнопленным.

Уже после съемки этих постановочных видео, Шарий занимался их монтажом. В частности, он вырезал из них "невыгодные" для российских властей моменты.

"Смонтированные" сюжеты Россия затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене,

– отметили в СБУ.