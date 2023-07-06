За попередніми даними, Шарій брав участь у підготовці й поширенні постановчих відеороликів з допитом українських полонених. Таким чином скандальний блогер підозрюється у державній зраді.

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Шарія підозрюють у держзраді

У Службі безпеки наголосили, що правоохоронці викрили нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера Анатолія Шарія. У відомстві наголосили, що чоловік особисто підказував російському фсб, як правильно знімати допит і які запитання ставити українським військовополоненим.

Вже після знімання цих постановчих відео, Шарій займався їх монтажем. Зокрема, він вирізав із них "невигідні" для російської влади моменти.

"Змонтовані" сюжети Росія потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені,

– зазначили у СБУ.

Слідство також встановило, що комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Цим колаборантом виявився ексочільник Нацполіції Вінниччини Антон Шевцов, який на початку 2023 року вже отримав підозру у державній зраді.

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"Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Потім Шарій "доповнив" деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації", – зауважили правоохоронці.

Проте у перехоплених розмовах зі спільником Шарій все ж визнає, що приховати поганий стан українських полонених не вдалося навіть попри монтаж. Крім того, родичі наших захисників, які відгукувалися на опубліковані російським прихвоснем у соцмережах відео, просили не знімати й не мучити їхніх рідних.