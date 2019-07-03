Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера

Напередодні ЦВК зареєструвала Анатолія Шарія кандидатом у депутати від його одноіменної партії. Українці протестують: відеоблогер не лише перебував поза межами України останні 5 років, а й відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Розповідаємо, хто увійшов у "Партію Шарія" та чим прославився її лідер.

Хто такий Шарій?

40-річний Анатолій Шарій – відеоблогер, в минулому працював журналістом. Народився та до 2012 року проживав у Києві. Йому закидають антиукраїнську позицію та звинувачують у проросійській пропаганді. Сам відеоблогер ці твердження заперечує та називає себе медіаекспертом.

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Очолює політичну партію "Партія Шарія". ЦВК допустила його до участі у позачергових парламентських виборах 2019 року, не дивлячись на фактичну відсутність відеоблогера в Україні протягом останніх 5 років.

Його ролики містять інформацію, яка дискредитує, зокрема, Євромайдан, Нацполіцію, українську владу та ЗМІ. Промовистим є відео з особистого архіву Шарія, де він висловлює зневагу до жителів Західної України, називає їх людьми "навіть не другого сорту" і стверджує, що вони "мають поставити пам’ятник Сталіну".

Що говорить Шарій про жителів західних областей України: відео

Пізніше за цей ролик він вибачився і пояснив, що йшлося про окремих індивідів.

Втеча з України та кримінальні справи

У 2011 він двічі вистрілив з травматичного пістолета у відвідувача одного із київських кафе. Версії обох сторін конфлікту суперечливі. Пізніше на нього нібито скоїли замах – обстріляли авто. Однак відеоблогера звинуватили в інсценуванні цього злочину. Тож проти нього було порушено дві кримінальні справи.

У 2012 році Шарій заявив, що режим Януковича переслідує його за "розслідування щодо участі держустанов у наркобізнесі". Саме після цього він отримав політичний притулок у Литві. Перед цим, перебуваваючи під двома підписками про невиїзд, він нелегально покинув Україну (січень 2012 року): за чужим паспортом виїхав спочатку до Росії, а звідти – до Нідерландів.

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У 2013 році Шарія в Нідерландах заарештував Інтерпол за запитом української влади. Проте в його екстрадиції Україні відмовили. Наразі блогер має статус політичного біженця в Литві і вид на проживання в ЄС.

У 2015 році нардеп Антон Геращенко звинуватив Шарія у фінансуванні тероризму на Донбасі, однак кримінального провадження не було відкрито. Цього ж року МВС Литви, з метою можливого позбавлення притулку Шарія, почало перевірку через його антиукраїнську діяльність.

У липні 2017 року російський адвокат Марк Фейгін заявив, що проти Шарія у Нідерландах було порушено кримінальну справу за статтею "педофілія" у вересні 2013 року. Пізніше Фейгін оприлюднив скани та фотокопії документів цієї справи. Шарій звинувачення відкинув та подав позов про захист честі і гідності до московського суду. Позов задовольнили, Фейгіна зобов’язали спростувати дані.

Партія Шарія

Політична партія офіційно зареєстрована 6 червня 2019 року та братиме участь у позачергових парламентських виборах під номером 17. Її очолює Анатолій Шарій. Символ партії – червона повітряна кулька.

Спочатку Шарію відмовили у реєстрації через невиконання вимоги про проживання в Україні протягом 5 років перед виборами. Проте вже 2 липня 2019 року ЦВК зареєструвала його кандидатом у депутати. Того ж дня у Києві на Майдані Незалежності кілька тисяч осіб зібралися на мітинг проти цього рішення.

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У програмі партії зазначено, що її ідея полягає у "створенні умов для оновлення, омолодження владного апарату через зміну керівництва та збільшення представництва молоді у владі". Наразі у ЦВК зареєстровано 32 її члени, частина з них – журналісти та підприємці.