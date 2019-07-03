14:51
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
      Вєсті.UA
      20:39, 2 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера

      217 Читать новость на русском
      Анатолій Шарій – біографія кандидата, партія
      Анатолій Шарій / скріншот відео

      Напередодні ЦВК зареєструвала Анатолія Шарія кандидатом у депутати від його одноіменної партії. Українці протестують: відеоблогер не лише перебував поза межами України останні 5 років, а й відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Розповідаємо, хто увійшов у "Партію Шарія" та чим прославився її лідер.

      Хто такий Шарій?

      40-річний Анатолій Шарій – відеоблогер, в минулому працював журналістом. Народився та до 2012 року проживав у Києві. Йому закидають антиукраїнську позицію та звинувачують у проросійській пропаганді. Сам відеоблогер ці твердження заперечує та називає себе медіаекспертом.

      Читайте також: ЦВК назвала умову скасування скандальної реєстрації Клюєва та Шарія

      Очолює політичну партію "Партія Шарія". ЦВК допустила його до участі у позачергових парламентських виборах 2019 року, не дивлячись на фактичну відсутність відеоблогера в Україні протягом останніх 5 років.

      Його ролики містять інформацію, яка дискредитує, зокрема, Євромайдан, Нацполіцію, українську владу та ЗМІ. Промовистим є відео з особистого архіву Шарія, де він висловлює зневагу до жителів Західної України, називає їх людьми "навіть не другого сорту" і стверджує, що вони "мають поставити пам’ятник Сталіну".

      Що говорить Шарій про жителів західних областей України: відео

       

      Пізніше за цей ролик він вибачився і пояснив, що йшлося про окремих індивідів.

      Втеча з України та кримінальні справи

      У 2011 він двічі вистрілив з травматичного пістолета у відвідувача одного із київських кафе. Версії обох сторін конфлікту суперечливі. Пізніше на нього нібито скоїли замах – обстріляли авто. Однак відеоблогера звинуватили в інсценуванні цього злочину. Тож проти нього було порушено дві кримінальні справи.

      У 2012 році Шарій заявив, що режим Януковича переслідує його за "розслідування щодо участі держустанов у наркобізнесі". Саме після цього він отримав політичний притулок у Литві. Перед цим, перебуваваючи під двома підписками про невиїзд, він нелегально покинув Україну (січень 2012 року): за чужим паспортом виїхав спочатку до Росії, а звідти – до Нідерландів.

      Читайте також: Верховний суд не зобов'язував ЦВК реєструвати Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

      У 2013 році Шарія в Нідерландах заарештував Інтерпол за запитом української влади. Проте в його екстрадиції Україні відмовили. Наразі блогер має статус політичного біженця в Литві і вид на проживання в ЄС.

      У 2015 році нардеп Антон Геращенко звинуватив Шарія у фінансуванні тероризму на Донбасі, однак кримінального провадження не було відкрито. Цього ж року МВС Литви, з метою можливого позбавлення притулку Шарія, почало перевірку через його антиукраїнську діяльність.

      У липні 2017 року російський адвокат Марк Фейгін заявив, що проти Шарія у Нідерландах було порушено кримінальну справу за статтею "педофілія" у вересні 2013 року. Пізніше Фейгін оприлюднив скани та фотокопії документів цієї справи. Шарій звинувачення відкинув та подав позов про захист честі і гідності до московського суду. Позов задовольнили, Фейгіна зобов’язали спростувати дані.

      Партія Шарія

      Політична партія офіційно зареєстрована 6 червня 2019 року та братиме участь у позачергових парламентських виборах під номером 17. Її очолює Анатолій Шарій. Символ партії – червона повітряна кулька.

      Спочатку Шарію відмовили у реєстрації через невиконання вимоги про проживання в Україні протягом 5 років перед виборами. Проте вже 2 липня 2019 року ЦВК зареєструвала його кандидатом у депутати. Того ж дня у Києві на Майдані Незалежності кілька тисяч осіб зібралися на мітинг проти цього рішення.

      Читайте також:  Протест проти рестрації кандидатами в Раду Клюєва і Шарія: учасники звернулись до Зеленського

      У програмі партії зазначено, що її ідея полягає у "створенні умов для оновлення, омолодження владного апарату через зміну керівництва та збільшення представництва молоді у владі". Наразі у ЦВК зареєстровано 32 її члени, частина з них – журналісти та підприємці.

      blog_ava
      Влада Росії має почути, – Зеленський про повернення Криму та Донбасу
      сьогодні
      7080
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Парламентські вибори 2019 ЦВК Анатолій Шарій
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера
      сьогодні , 14:35 Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера
      217
      Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      сьогодні , 13:15 Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      592
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1110
      IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      сьогодні , 13:03 IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      Ірина Юрковська 2974
      Доверие к новой власти може рухнуть очень быстро
      сьогодні , 12:00 Доверие к новой власти може рухнуть очень быстро
      Юрій Бутусов 1289
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук