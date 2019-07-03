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      Верховний суд не зобов'язував ЦВК реєструвати Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

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      Клюєв і Шарій
      Клюєв і Шарій / Колаж 24 канал

      Верховний суд не зобов'язував Центральну виборчу комісію реєструвати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати, а лише зобов'язав продовжити розгляд їх документів.

      "ЦВК повинна була продовжити розгляд заяви про реєстрацію, а який повинен бути результат – я не коментую", – сказав на брифінгу глава Касаційного адміністративного суду при ВС Михайло Смокович.

      Дізнайтеся, як у ЦВК пояснили реєстрацію Шарія і Клюєва кандидатами у депутати

      Він додав, що в ЦВК є ще "інститут скасування реєстрації" на випадок, якщо комісія отримала докази порушення законодавства щодо необхідних умов для реєстрації. Проте доказів відсутності Клюєва і Шарія на території України протягом останніх 5 років було недостатньо, наголосив Смокович.

      Ми сказали, що постанова про відмову в реєстрації є незаконною, тому що недостатньо (доказів),
      – пояснив глава суду і додав, що тому суд ухвалив рішення про часткове задоволення позову, а не про повне.

      "Якби суд бачив, що достатньо доказів того, що особа проживала на території України, він зобов'язав би зареєструвати", – зазначив Смокович.

      Відповідаючи на питання журналіста, чи могла ЦВК відмовити в реєстрації Клюєву і Шарію після рішення Верховного суду, Смокович сказав: "Продовжити розгляд цих питань, знайшовши докази... того, що ці особи не проживали (в Україні 5 років), Центральна виборча комісія, на мій погляд, могла відмовити в реєстрації".

      Ключовими для суду у схожих питаннях є довідки Держприкордонслужби, Митної служби, відмітки в паспортах.

      Читайте також: Клюєв свідчив у Росії про Євромайдан і супроводжував Януковича під час втечі до Криму​

      Раніше секретар ЦВК Наталія Бернацька заявила, що комісія може переглянути і скасувати рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія, але для цього ЦВК ще потрібні докази від правоохоронців, що обоє чоловіків останніх 5 років не проживали в Україні.

      протести Майдан Київ Клюєв Шарій ЦВК вибори народні депутати

      Протест на Майдані проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи / Фото Олени Кук (24 канал)

      Чому ЦВК зареєструвала Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи?

      2 липня ЦВК зареєструвала кандидатами в народні депутати екс-голову Адміністарції Президента Януковича – Андрія Клюєва і відеоблогера-українофоба Анатолія Шарія. Комісія пояснила, що вирішила так на виконання рішення Верховного суду. Цей суд визнав неналежними докази, на підставі яких ЦВК раніше відмовила Клюєву і Шарію в реєстрації.

      Адвокати обох спромоглися довести в суді, нібито політики жили в Україні протягом останніх 5 років. Закон вимагає, щоб саме стільки часу проживали на території нашої держави люди, які хочуть балотуватися в Раду.

      Читайте також: На каналі ZIK Медведчука заборонили показувати протест проти Клюєва

      Зауважимо, що і Клюєв, і Шарій давно втекли з України: Шарій – ще у 2012 році, а Клюєв – у 2014 році під час Євромайдану. Клюєва досі розшукує Генпрокуратура та обіцяє затримати його по поверненню в Україну.

      Після звідти про те, що Клюєв і Шарій балотуватимуться в нардепи, на Майдані в Києві кількасот людей влаштували протест.

      Хто такий Андрій Клюєв? З 2007 по 2014 рік – нардеп від "Партії регіонів", обіймав посаду глави Адміністрації Президента при президентові Вікторові Януковичу. Клюєва розшукують українські правоохоронці за підозрою в заволодінні держмайном в особливо великих розмірах завдяки використанню свого службового становища з травня 2010 по квітень 2011 року. А ще політика звинувачують в організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч 30 листопада 2013 року. Клюєв втік з України в лютому 2014 року.

      Хто такий Анатолій Шарій? Відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно висловлюється про Україну, зокрема Євромайдан і ЗСУ, та підігрує російській пропаганді. З 2014 року випустив низку відеороликів із критикою української влади, в який часто надавав недостовірну інформацію або відверто її перекручував. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він втік ще у 2012 році.

      Дивіться відео зі словами Шарія про жителів Західної України:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 ЦВК Анатолій Шарій Андрій Клюєв Верховний суд України
      Джерело: 24 канал
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