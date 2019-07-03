ЦВК назвала умову скасування скандальної реєстрації Клюєва та Шарія

Центральна виборча комісія може переглянути і скасувати рішення про реєстрацію екс-глави АП Сергія Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати. Однак для цього їй ще потрібні докази від правоохоронців.

Ці докази мають доводити, що Клюєв та Шарій не були 5 років в Україні. Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька на своїй сторінці в Facebook.

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Вона зазначила, що ЦВК вимушена була виконати рішення Верховного Суду, яким були знищені "всі докази". Зробили це для того, щоб не допустити зриву виборів.

Я відповідально заявляю: якщо який-небудь з державних органів найближчим часом надасть ЦВК хоч один доказ проживання цих осіб протягом останніх 5 років за межами України, я особисто внесу постанову про скасування їх реєстрації,

– написала секретар ЦВК.

Інший член комісії Ірина Єфремова зазначила, що вважає справою честі для ЦВК "витребувати ще раз ці документи" та зняти з реєстрації Клюєва і Шарія.

"Завтра (3 липня – 24 канал) підніму це питання в ЦВК і думаю, що колеги підтримають! Прошу всі відповідні органи, не чекаючи на запити ЦВК, надати наявну інформацію!" – наголосила Єфремова.

Чому ЦВК зареєструвала клюєва та Шарія?

Так вирішив Верховний суд. Адвокати обох спромоглися довести в суді, нібито політики жили в Україні протягом останніх 5 років. Закон вимагає, щоб саме стільки часу проживали на території нашої держави люди, які хочуть балотуватися в Раду.

Обоє охочих потрапити в Раду втекли з України: Шарій – ще у 2012 році, а Клюєв – у 2014 році під час Євромайдану. Клюєва досі розшукує Генпрокуратура та обіцяє затримати його по поверненню в Україну.

Протести через реєстрацію

На Майдані Незалежності в Києві 2 липня протестували кілька сотень людей, обурених реєстрацією Клюєва та Шарія. Акція протесту "Терпіти більше не можна" відбулася без партійних прапорів, але з вигуками: "Ми втомились від лайна!". У руках присутні тримали чимало плакатів з написами "Терпіти більше не можна", "Портнов, твій суд вже скоро", "Реваншуйте, на*уй". Також подекуди було чутно вигуки: "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Що відомо про Анатолія Шарія?Шарій – відеоблогер-російський пропагандист родом з Києва. Пропагандою зайнявся з початком подій на Євромайдані: його сюжети регулярно дискредитували Революцію Гідності та її лідерів, ЗСУ в ході конфлікту на Донбасі і Нацполіцію. Шарій намагався висвітлювати події з життя "ЛДНР".



Найяскравіше свою позицію українофоба Шарій показав тим, що у грубій формі назвав жителів Західної України людьми другого або навіть нижчого сорту.



З України Шарій втік у 2012 році та був оголошений в розшук. Усе тому, що у 2011 році пропагандист двічі вистрілив у відвідувача київського кафе з травматичного пістолета і проти нападника порушили кримінальну справу. Того ж року Шарій інсценував стрілянину у своє авто, нібито на нього скоїли замах. Тож проти нього відкрили другу справу.



На сьогодні Шарій має статус політичного біженця в Литві і вид на проживання в ЄС. У 2013 році втікача заарештував Інтерпол за запитом української влади. Проте там буквально за день відмовили Україні в екстрадиції Шарія.

Дивіться відео зі словами Шарія про жителів Західної України:

Що відомо про Андрія Клюєва?Андрій Клюєв – екс-нардеп від "Партії Регіонів"; працював в уряді на посаді віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2012-2014 роках був секретарем РНБО. В часи Євромайдану був главою Адміністрації Президента Віктора Януковича.



Екс-"регіонала" підозрюють у заволодінні майном держави через зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах. Ймовірний злочин Клюєв скоїв у 2010-2011 роках.



А ще політика звинувачують в організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч проти 30 листопада 2013 року. 28 лютого 2014 року Клюєв втік з України до Росії і перебуває в розшуку.