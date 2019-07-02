Клюєв свідчив у Росії про Євромайдан і супроводжував Януковича під час втечі до Криму

Колишній глава Адміністрації Президента Віктора Януковича – Андрій Клюєв – супроводжував президента-втікача з Росії до Криму під час втечі останнього в період Євромайдану. А ще Клюєв свідчив у Москві у справі про лютневі події 2014 року на Майдані, називаючи їх "державним переворотом".

Про це свідчить інформація в листі Генпрокуратури України до Центральної виборчої комісії, повідомляє "Громадське". В цьому ж листі мовиться, що за даними Держприкордонслужби, 1 січня 2014 року Клюєв вилетів з аеропорту "Бориспіль" рейсом Київ-Саллалах. А 11 січня 2014 прибув звідти.

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Іншої інформації про перетин Клюєвим держкордону України у базах даних немає.

Однак, у матеріалах кримінальних проваджень наявні фактичні дані про перебування Клюєва в Росії, де він у грудні 2016 року брав участь у судових засіданнях Дорогомилівського районного суду Москви та надавав свідчення з метою визнання подій лютого 2014 року в Україні державним переворотом,

– мовиться в листі ГПУ до ЦВК.

"Відповідно до показань свідків, Клюєв супроводжував Януковича в період з 21 по 23 лютого 2014 року при перетинання останнім державного кордону України на гвинтокрилі та літаку, який належав Росії, в напрямку з території РФ до військової частини Збройних сил РФ на території Криму", – також вказано в листі.

В ГПУ зазначили, що Клюєв за сприяння органів влади Росії разом з Януковичем та сам перетинав держкордон України та Росії поза митним та прикордонним контролем. Усе задля переховування від слідства та суду, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Важливо! 2 липня ЦВК зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати, попри те, що політик останніх 5 років не з’являвся в Україні, як того вимагає закон про вибори. Адвокат Клюєва зміг довести в суді, що політик проживав весь цей час не десь у Росії, а в окупованому Донецьку, що є територією України.



Лист ГПУ до ЦВК щодо Андрія Клюєва



Лист ГПУ до ЦВК щодо Андрія Клюєва та Віктора Януковича

Що відомо про Андрія Клюєва? 7 років був нардепом від "Партії Регіонів", екс-віце-прем'єр з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-секретар РНБО. В період Євромайдану очолював Адміністрацію Президента Віктора Януковича. Клюєва звинувачують в організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч проти 30 листопада 2013 року. 28 лютого 2014 року Клюєв втік з України до Росії і перебуває в розшуку.



Екс-"регіонала" підозрюють у заволодінні майном держави через зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах. Ймовірний злочин Клюєв скоїв у 2010-2011 роках.

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