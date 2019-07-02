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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Клюєв свідчив у Росії про Євромайдан і супроводжував Януковича під час втечі до Криму

      491 Читать новость на русском
      Янукович і Клюєв
      Янукович і Клюєв / 112.ua

      Колишній глава Адміністрації Президента Віктора Януковича – Андрій Клюєв – супроводжував президента-втікача з Росії до Криму під час втечі останнього в період Євромайдану. А ще Клюєв свідчив у Москві у справі про лютневі події 2014 року на Майдані, називаючи їх "державним переворотом".

      Про це свідчить інформація в листі Генпрокуратури України до Центральної виборчої комісії, повідомляє "Громадське". В цьому ж листі мовиться, що за даними Держприкордонслужби, 1 січня 2014 року Клюєв вилетів з аеропорту "Бориспіль" рейсом Київ-Саллалах. А 11 січня 2014 прибув звідти.

      Читайте також: Клюєва затримають, якщо він з’явиться в Україні, – ГПУ

      Іншої інформації про перетин Клюєвим держкордону України у базах даних немає.

      Однак, у матеріалах кримінальних проваджень наявні фактичні дані про перебування Клюєва в Росії, де він у грудні 2016 року брав участь у судових засіданнях Дорогомилівського районного суду Москви та надавав свідчення з метою визнання подій лютого 2014 року в Україні державним переворотом,
      – мовиться в листі ГПУ до ЦВК.

      "Відповідно до показань свідків, Клюєв супроводжував Януковича в період з 21 по 23 лютого 2014 року при перетинання останнім державного кордону України на гвинтокрилі та літаку, який належав Росії, в напрямку з території РФ до військової частини Збройних сил РФ на території Криму", – також вказано в листі.

      В ГПУ зазначили, що Клюєв за сприяння органів влади Росії разом з Януковичем та сам перетинав держкордон України та Росії поза митним та прикордонним контролем. Усе задля переховування від слідства та суду, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

      Важливо! 2 липня ЦВК зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати, попри те, що політик останніх 5 років не з’являвся в Україні, як того вимагає закон про вибори. Адвокат Клюєва зміг довести в суді, що політик проживав весь цей час не десь у Росії, а в окупованому Донецьку, що є територією України.

      Лист ГПУ ЦВК Клюєв Янукович
      Лист ГПУ до ЦВК щодо Андрія Клюєва

      Лист ГПУ ЦВК Клюєв Янукович
      Лист ГПУ до ЦВК щодо Андрія Клюєва та Віктора Януковича

       

      Що відомо про Андрія Клюєва? 7 років був нардепом від "Партії Регіонів", екс-віце-прем'єр з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-секретар РНБО. В період Євромайдану очолював Адміністрацію Президента Віктора Януковича. Клюєва звинувачують в організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч проти 30 листопада 2013 року. 28 лютого 2014 року Клюєв втік з України до Росії і перебуває в розшуку.

      Екс-"регіонала" підозрюють у заволодінні майном держави через зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах. Ймовірний злочин Клюєв скоїв у 2010-2011 роках.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Клюєв Парламентські вибори 2019 Віктор Янукович ГПУ Євромайдан Новини Росії Держприкордонслужба
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