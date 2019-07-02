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      Через Клюєва та Шарія Кремль планує показати рівень підтримки проросійських сил, – Верстюк

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      Реєстрація Андрія Клюєва та Анатолія Шарія – це стратегія, яка керована з Кремля. Її мета, щоб в українському виборчому процесі брала участь максимальна кількість проросійських діячів.

      Випадки Клюєва та Шарія не потрібно розглядати окремо, адже це все стратегія. Ці політичні кадри не діють незалежно, адже там є комунікація з Кремлем, як і в "Опозиційній платформі – За життя". Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив політичний оглядач та розслідувач журналу "Новое время" Іван Верстюк.

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      Політичний оглядач стверджував, що ті 11%, які має сила Медведчука та Бойка – це вже дуже багато для того, щоб Росія в міжнародних структурах апелювала до того, що в Україні є проросійські настрої. А також, щоб вони далі могли переконувати про громадянську війну в Україні та особливий статус Донбасу.

      "Це контрольований реванш, який підкріплений ще значним фінансуванням. Ми ж знаємо, що дружина Віктора Медведчука володіє досить великим нафтовим бізнесом в Росії. Тому неможливо повірити, що їх родину так просто пустили у величезний бізнес,
      – розповів Іван Верстюк.

      Медвдечук та Бойко
      Бойко та Медведчук

      "Й також розуміємо, що "політичний шлюб" Бойка та Медведчука не міг виникнути випадково. Мені здається, що Путін свідомо політично зблизив ці дві сили. Бойко – це напрямок реалізації енергетичних інтересів Росії й перш за все в газовому секторі. А Медведчук – це фінансування та медійна політика", – додав Верстюк.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Віктор Медведчук Новини політики Опозиційна платформа – За життя Андрій Клюєв Юрій Бойко Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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