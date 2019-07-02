Через Клюєва та Шарія Кремль планує показати рівень підтримки проросійських сил, – Верстюк

Реєстрація Андрія Клюєва та Анатолія Шарія – це стратегія, яка керована з Кремля. Її мета, щоб в українському виборчому процесі брала участь максимальна кількість проросійських діячів.

Випадки Клюєва та Шарія не потрібно розглядати окремо, адже це все стратегія. Ці політичні кадри не діють незалежно, адже там є комунікація з Кремлем, як і в "Опозиційній платформі – За життя". Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив політичний оглядач та розслідувач журналу "Новое время" Іван Верстюк.

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Політичний оглядач стверджував, що ті 11%, які має сила Медведчука та Бойка – це вже дуже багато для того, щоб Росія в міжнародних структурах апелювала до того, що в Україні є проросійські настрої. А також, щоб вони далі могли переконувати про громадянську війну в Україні та особливий статус Донбасу.

"Це контрольований реванш, який підкріплений ще значним фінансуванням. Ми ж знаємо, що дружина Віктора Медведчука володіє досить великим нафтовим бізнесом в Росії. Тому неможливо повірити, що їх родину так просто пустили у величезний бізнес,

– розповів Іван Верстюк.



Бойко та Медведчук

"Й також розуміємо, що "політичний шлюб" Бойка та Медведчука не міг виникнути випадково. Мені здається, що Путін свідомо політично зблизив ці дві сили. Бойко – це напрямок реалізації енергетичних інтересів Росії й перш за все в газовому секторі. А Медведчук – це фінансування та медійна політика", – додав Верстюк.