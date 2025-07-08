Росія має кілька просувань, але ЗСУ також мають успіхи на одному із напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
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Яка ситуація на фронті
- 7 та 8 липня російські війська атакували у Курській області.
- ЗСУ нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Росіяни також продовжували свої атаки на цьому напрямку.
- Ворожі війська продовжили наступальні операції й на півночі Харківської області, але не просунулися там. Атаки здійснювалися у напрямку Липців, поблизу Вовчанська та Зеленого, а також вздовж міжнародного кордону в напрямку Дегтярного 7 та 8 липня.
- 8 липня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, підтвердженого просування немає. Вони атакували поблизу Красного Першого, Кам'янки, Голубівки, у напрямку Нововасилівки, Кутьківки, Амбарного, Лозової Другої, поблизу Мирного, Соболівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Глушківки.
- Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку населеного пункту Борова поблизу Загризового та Ольгівки. Вони не просунулися вперед.
- 8 липня окупанти продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку у напрямку Шандриголового, поблизу Карпівки, Рідкодуба, Глущенкового, Зеленої Долини, Нового Миру, Торського та у Серебрянському лісництві. Також російські війська атакували на північний захід від Лимана. Підтвердженого просування немає.
- Росія продовжила наступальні операції на Сіверському напрямку поблизу Григорівки, Серебрянки та Виїмки, але не просунулася.
- Російські війська нещодавно просунулися на Часовоярському напрямку на схід від Білої Гори. Вони провели наступальні операції поблизу самого Часів Яру, у напрямку Маркового, Миколаївки, поблизу Ступочок, Білої Гори та Предтечиного 7 та 8 липня.
- Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри за 7 липня свідчать, що ворог мав незначні успіхи на північний захід від Диліївки. Окрім того, російські війська провели наступальні операції поблизу самого Торецька, Яблунівки, Олександро-Калиново, Полтавки та Попового Яру, а також у напрямку Катеринівки та Плещіївки.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Загарбники також продовжили наступ на Покровському напрямку поблизу самого Покровська, Мирного, Малинівки, Разиного, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Шевченка, Новоукраїнки та Звірового, Удачного, але безрезультатно.
- Росія продовжила наступ й на Новопавлівському напрямку на саму Новопавлівку, поблизу Новосергіївки, Муравки, Котлярівки, Горіхового, Олексіївки, Зеленого Кута, Запоріжжя, Піддубного, Ялти, Комара, Федорівки, Мирного, Андріївки-Клевцового та Воскресенки. Просування немає.
- Окупанти наступали й на Великоновосілківському напрямку поблизу Шевченка, Вільного Поля, Новосілки, Зеленого Поля та Новополя, але не просунулися вперед.
- Ворог продовжив обмежені наступи на Гуляйпільському напрямку, але також не просунувся. Він атакував, зокрема, поблизу Малинівки 7 та 8 липня.
- 7 та 8 липня російські війська атакували на Оріхівському напрямку у напрямку Малої Токмачки та поблизу Щербаків, Степового та Кам'янського.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 8 липня.