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      Клюєв балотується в Раду: чи може влада цього не допустити?

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      Андрій Клюєв йде в депутати
      Андрій Клюєв йде в депутати / Фото з відкритих джерел

      Вітчизняна Феміда вчергове здивувала – касаційний адмінсуд дозволив Андрію Клюєву балотуватися в депутати.

      Таке враження, що незабаром українська Феміда ухвалить повернути Януковичу Межигір'я, компенсувати йому зарплату президента за усі роки, що він переховується в Ростові...

      Тим часом: Російська мова для Донецька та Луганська: військова хитрість Богдана чи сигнал до розколу нації?

      Нагадаю, хто такий Андрій Клюєв – це секретар РНБО в 2013 році. Саме він наказав "Беркуту" побити студентів 30 листопада, за що Янукович потому призначив його чільником Адміністрації. Саме Клюєв наказав застосовувати зброю проти євромайданівців 18 лютого 2014 року.

      Клюєва можна вважати вбивцею Героїв Небесної Сотні. Також він серед тих, хто втік до Росії і переховується там останні 5 років. Але тепер мав нахабство подати у ЦВК документи на реєстрацію кандидатом в депутати, адже йому цікаве депутатство, щоб отримати недоторканність і повернутися в Україну. Звісно, ЦВК йому відмовило – під приводом того, що за законом кандидат в депутати останні 5 років має жити в Україні.

      Проте, Клюєв оскаржив цю відмову у суді, а його адвокати заявили, що останні 5 років Клюєв проживав у Донецьку. Й Феміді цього виявилося достатньо, щоб зобов'язати ЦВК дозволити йому брати участь у виборах. Хіба ж десь в законі записано, що Донецьк – не Україна? Все законно, які можуть бути до суду претензії?

      У законний спосіб з усім цим нічого не поробиш – то ж цілком ймовірно, що одіозний Андрій Клюєв вже за місяць стане депутатом. І це не те що реванш після Революції Гідності – це фактично смачний плювок у могили всіх загиблих євромайданівців.

      Зараз виникає запитання: чи зможе нова влада цього не допустити? Я зараз про Володимира Зеленського, якому порадили щодо рішення суду по Клюєву терміново скликати засідання РНБО. Напевно ні, не зможе, адже в команді Зеленського неодноразово запевняли, що у жодному разі не тиснутимуть на суди й виконуватимуть будь-які судові рішення.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Публікації Парламентські вибори 2019 Андрій Клюєв Євромайдан
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