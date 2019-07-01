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      Російська мова для Донецька та Луганська: військова хитрість Богдана чи сигнал до розколу нації?

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      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Українська правда

      Дозволити Донецьку й Луганську розмовляти російською – саме таку геніально-миротворчу ідею озвучив Андрій Богдан – друга людина в країні після Володимира Зеленського.

      У свіжому інтерв'ю виданню "РБК-Україна" глава Офісу Президента заявив, що не хоче примушувати українців розмовляти українською.

      Не буду переказувати повністю інтерв'ю з Андрієм Богданом, знайдіть в інтернеті й перечитайте. Поділюся лише своїми враженнями: та розмова мене відверто пригнітила не тільки мовним питанням, а й багато іншим. Утім із мовою відвертий вийшов зашквар.

      Скандальне: У Зеленського не проти надати російській мові статус регіональної на Донбасі

      Як так, люди добрі, на 5-му році війни з Росією, маючи 13 тисяч вбитих російською зброєю, маючи 2 мільйони вимушених переселенців – не бачити нічого поганого у тому, щоби українці розмовляли мовою свого ворога, мовою окупанта і агресора! Немає питань, якщо так розмірковує продавчиня з ринку тьотя Нюра, але коли такі думки вголос озвучує один із найвищих представників української влади – це біда. Це справжня біда, бо так ж думки, напевно, має і наш лідер нації, президент Володимир Зеленський.

      Андрій Богдан дійсно не розуміє, що саме мова робить натовп нацією, саме мова є тим стрижнем, навколо якого нація розбудується? Як так просто не розуміти, якщо в одній країні дві мови – то в такій країні насправді живуть два різні народи…

      Мовне питання розділяє Україну і завжди розділяло. Мовне питання свого часу регіонали використовували, щоб мобілізувати власний електорат, налякавши його українською та західняками-бандерівцями. Саме біло-блакитні загравали зі своїми виборцями, запроваджуючи так звані регіональні мови, дозволивши Сходу України використовувати російську нарівні з офіційною українською. До чого це призвело – ми всі з вами чудово пам'ятаємо.

      Тепер з тим же ватним електоратом регіоналів намагається загравати й команда Зеленського, посилаючи сигнали, мовляв, дозволить їм російську. Так, це спрацює і частина ватників тепер не за Медведчука-Бойка проголосує, а за партію Зеленського.

      І знаєте, мені б дуже хотілося, щоб з боку Богдана це виявилася така собі військова хитрість, мовляв, про російську мову для Донецька, Луганська, і, не виключено, для Одеси та Харкова він тепер заговорив лише для того, щоб переманити на бік "Слуги Народу" ватний електорат "Опозиційної платформи – За життя". А вже після виборів тим ватникам скажуть, що то був жарт! Адже мовою ворога розмовляють лише підкорені раби, а українці – не такі…

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Андрій Богдан мовне питання Публікації Слуга народу Окуповані території
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