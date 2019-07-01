В Офісі Президента не проти статусу регіональної для російської у Донецьку та Луганську

В Офісі Президента можуть провести референдум про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської області. Водночас там проти того, щоб російська ставала другою державною.

Голова Офісу Президента України Андрій Богдан наголосив, що він – за Україну та українську, однак "є проблема". Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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Так він прокоментував нагадування про ідею на той момент ще АП Володимира Зеленського щодо референдуму про переговори з Росією. Богдан пояснив, що мовилось не про переговори, з Росією, а "якісь тонкі моменти".

Наприклад, з питання про мову. Ми можемо Донецькій і Луганській області дозволити розмовляти російською мовою, якщо у нас почнеться мир у країні? Ставимо питання – "так/ні". Якщо можемо, тоді Донецьк і Луганськ спілкуються російською мовою,

– додав він.

На запитання про можливу ланцюгову реакцію в інших містах України Богдан відповів: "Давайте ще угробимо п'ятнадцять тисяч наших громадян у війні?".

Водночас глава ОПУ наголосив, що він проти ідеї зробити російську другою державною.

"Ні. Я сам зі Львова, у мене ж там "бандерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", – сказав Богдан.

Очільник Офісу Президента додав, що "дозволив би Донецьку і Луганську, щоб державна – українська, регіональна – російська"

За умови, що після цього вони – територія України,

– сказав він, наголосивши, що треба шукати компроміси.

Що кажуть про мову у команді Володимира Зеленського?

Нещодавно голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, коментуючи мовний закон, заявив, що "Україна поки що у мовному питанні рухається за старими лекалами". Однак щодо проблематики вжитку російської чи української мови у публічному просторі та в ЗМІ у команді президента Володимира Зеленського ще не сформували позиції.

водночас там наголошують, що просування української мови слід робити шляхом популяризації. До слова, сам Дмитро Разумков під час публічних виступів спілкується російською – це вважає один із елементів свободи слова в Україні.



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