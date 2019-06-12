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      Голова партії "Слуга народу" Разумков пояснив, чому розмовляє російською

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      Дмитро Разумков – керівник партії "Слуга народу"
      Дмитро Разумков – керівник партії "Слуга народу" / strana.ua

      Україна поки що у мовному питанні рухається "за старими лекалами", а мала б – за європейськими, вважає Дмитро Разумков . Щодо проблематики вжитку російської чи української мови у публічному просторі та в ЗМІ у команді президента Володимира Зеленського ще не сформували позицію. Однак особиста позиція у Разумкова є, і доволі чітка.

      Питання перегляду закону про функціонування української мови як державної, який Рада прийняла 25 квітня, потрібно вивчити. Про це в інтерв'ю виданню "Страна.ua" розповів голова політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

      Читайте також: У закон про українську мову можуть внести правки, – Стефанчук

      При цьому позиція президента Зеленського і команди незмінна: просування української мови слід робити шляхом популяризації. Наприклад, створенням різноманітних проектів українською мовою. "А ми йдемо за старими лекалами, а не за європейськими", – вважає Разумков.

      На його думку, серед електорату партії є україномовні та російськомовні громадяни у рівних долях. І щодо квот для медіа та зобов'язань сайтів і газет мати україномовну версію у команді Зеленського певного рішення немає, каже лідер "Слуги народу". 

      Що передбачає закон про українську мову як державну: дивіться інфографіку 24 каналу

      Мова

      Однак на запитання журналістів про особисту позицію щодо мови Дмитро Разумков відповів доволі визначено: "Наразі, поки мені дозволяє це робити закон, я говорю російською мовою".

      Я завжди говорив про те, що використовую російську мову в публічних виступах, бо вважаю це одним із аргументів свободи слова в Україні. І аргументом для Росії: не потрібно мене приходити і захищати як людину, яка розмовляє російською в моїй країні,
      – наголосив політик.

      Хто такий Дмитро Разумков? Біографію лідера партії "Слуга народу" читайте у матеріалі 24 каналу. Детальніше про партію, її програму та список кандидатів до Верховної Ради – читайте тут.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Дмитро Разумков мовне питання Україна – Росія
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