Голова партії "Слуга народу" Разумков пояснив, чому розмовляє російською

Україна поки що у мовному питанні рухається "за старими лекалами", а мала б – за європейськими, вважає Дмитро Разумков . Щодо проблематики вжитку російської чи української мови у публічному просторі та в ЗМІ у команді президента Володимира Зеленського ще не сформували позицію. Однак особиста позиція у Разумкова є, і доволі чітка.

Питання перегляду закону про функціонування української мови як державної, який Рада прийняла 25 квітня, потрібно вивчити. Про це в інтерв'ю виданню "Страна.ua" розповів голова політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

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При цьому позиція президента Зеленського і команди незмінна: просування української мови слід робити шляхом популяризації. Наприклад, створенням різноманітних проектів українською мовою. "А ми йдемо за старими лекалами, а не за європейськими", – вважає Разумков.

На його думку, серед електорату партії є україномовні та російськомовні громадяни у рівних долях. І щодо квот для медіа та зобов'язань сайтів і газет мати україномовну версію у команді Зеленського певного рішення немає, каже лідер "Слуги народу".

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Однак на запитання журналістів про особисту позицію щодо мови Дмитро Разумков відповів доволі визначено: "Наразі, поки мені дозволяє це робити закон, я говорю російською мовою".

Я завжди говорив про те, що використовую російську мову в публічних виступах, бо вважаю це одним із аргументів свободи слова в Україні. І аргументом для Росії: не потрібно мене приходити і захищати як людину, яка розмовляє російською в моїй країні,

– наголосив політик.

Хто такий Дмитро Разумков? Біографію лідера партії "Слуга народу" читайте у матеріалі 24 каналу. Детальніше про партію, її програму та список кандидатів до Верховної Ради – читайте тут.