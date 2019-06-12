У закон про українську мову можуть внести правки, – Стефанчук

Українська мова є і буде єдиною державною в країні. Проте, у мовний закон, який нещодавно прийняла Верховна Рада, можуть бути внесені правки.

Загалом моніторинг ефективності виконання українських законів має бути спільною діяльністю держави і громадянського суспільства, зауважив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Щодо мовного закону, представник Зеленського наголосив, що можливі внесення правок до нього, якщо у цьому буде потреба.

Якщо імплементація цього закону буде вимагати якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ – єдиною державною мовою в Україні є і буде українська,

– зазначив Стефанчук.

Він також наголосив, що "відкату назад" у питанні декомунізації не буде.

"Що стосується конкретно законів про декомунізацію: вони працюють, і слава богу, але я предметно не вивчав їх імплементацію. Я впевнений, що нам треба трохи змінити точку зору. Все, що зроблено – чудово. Якщо треба буде зробити щось більше, то я впевнений, що Володимир Зеленський як патріот України докладе до цього всіх зусиль", – заявив Стефанчук.

За його словами, в Україні складна ситуація, бо існує багато історичних моментів, які не лише об'єднують, а й навпаки – роз'єднують громадян. Але завдання держави – не "розділяй і володарюй", а "об'єднуй і примножуй".

Що передбачає закон про українську мову як державну: інфографіка 24 каналу