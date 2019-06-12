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      У закон про українську мову можуть внести правки, – Стефанчук

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      Українська мова – єдина державна мова
      Українська мова – єдина державна мова / radiosvoboda.org

      Українська мова є і буде єдиною державною в країні. Проте, у мовний закон, який нещодавно прийняла Верховна Рада, можуть бути внесені правки.

      Загалом моніторинг ефективності виконання українських законів має бути спільною діяльністю держави і громадянського суспільства, зауважив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю "РБК-Україна".

      Це треба знати: Скільки українців хочуть, щоб українська була єдиною державною мовою в країні

      Щодо мовного закону, представник Зеленського наголосив, що можливі внесення правок до нього, якщо у цьому буде потреба.

      Якщо імплементація цього закону буде вимагати якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ – єдиною державною мовою в Україні є і буде українська,
      – зазначив Стефанчук.

      Він також наголосив, що "відкату назад" у питанні декомунізації не буде.

      "Що стосується конкретно законів про декомунізацію: вони працюють, і слава богу, але я предметно не вивчав їх імплементацію. Я впевнений, що нам треба трохи змінити точку зору. Все, що зроблено – чудово. Якщо треба буде зробити щось більше, то я впевнений, що Володимир Зеленський як патріот України докладе до цього всіх зусиль", – заявив Стефанчук.

      За його словами, в Україні складна ситуація, бо існує багато історичних моментів, які не лише об'єднують, а й навпаки – роз'єднують громадян. Але завдання держави – не "розділяй і володарюй", а "об'єднуй і примножуй".

      Що передбачає закон про українську мову як державну: інфографіка 24 каналу

      мовний закон

      blog_ava
      Конституція України буде змінена, – Стефанчук
      сьогодні
      10190
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Законодавство мовне питання Руслан Стефанчук Декомунізація Українська мова
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