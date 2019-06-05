Скільки українців хочуть, щоб українська була єдиною державною мовою в країні

Дві третини українців, що еквівалентно 66%, не бажають, аби російська мова в Україні мала статус другої державної, і виступають за єдину державну мову – українську.

Охочих бачити російську у статусі державної значно менше – 21%, а за надання їй офіційного статусу ще менше – 11%. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Серед тих, хто виступає за закріплення певного статусу російської мови в Україні, найбільше:

мешканців Сходу;

тих, хто використовує російську як мову повсякденного спілкування;

виборці "Опозиційної платформи – За життя".

Опитування проводили з 29 травня по 3 червня 2019 року. У ньому взяли участь 2 тисячі повнолітніх українців. Похибка результатів дослідження складає 2,2%.

Нещодавно у Росії відзначилась новим фейком про Україну. Українофобка Ольга Скабєєва у своїй пропагандистській програмі на росТБ "60 хвилин" запустила черговий фейк, буцімто 73% українців виступають проти нещодавно ухваленого закону про українську мову (Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". І от вже місяць російські пропагандисти біснуються з цього приводу).

Та ж скандалістка Скабєєва звинуватила Президента України Володимира Зеленського у бездіяльності щодо мовного закону.

"Чому він не скаже про скасування закону того самого?! Людей нудить від цього закону! 73% українців проти закону, що забороняє російську мову! Зеленський мовчить! Як же так?!" – кинула прокремлівська "журналістка".

Проте, як бачимо, статистика свідчить про інше: більшості українців російська не потрібна як державна мова. А не навпаки.