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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Скільки українців не вважають Росію агресором: статистика шокує

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      Кожен п'ятий українець не вважає Росію агресором
      Кожен п'ятий українець не вважає Росію агресором / 24 канал

      Більшість українців, а саме 65%, вважають Росію агресором щодо України. При цьому 27% опитаних українців мають протилежну думку.

      При цьому більше 60% респондентів висловлюються за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми війни на Донбасі, свідчать результати спільного соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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      • 38% опитаних українців – за припинення військових дій і замороження конфлікту.
      • 22% – за надання окупованим територіям самостійного або федеративного статусу в складі України.
      • 5% – за повне відділення від України окупованих територій.
      • 18% – за продовження військових дій до повного відновлення української влади на всіх територіях Донбасу.

      Опитування проводилося з 29 травня по 3 червня серед населення України у віці від 18 років і старше. Опитано 2 тисячі респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Статичтичн похибка – не більш 2,2%.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Статистика Соціологічне дослідження Україна – Росія Війна на Донбасі
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