Скільки українців не вважають Росію агресором: статистика шокує
Більшість українців, а саме 65%, вважають Росію агресором щодо України. При цьому 27% опитаних українців мають протилежну думку.
При цьому більше 60% респондентів висловлюються за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми війни на Донбасі, свідчать результати спільного соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг".
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- 38% опитаних українців – за припинення військових дій і замороження конфлікту.
- 22% – за надання окупованим територіям самостійного або федеративного статусу в складі України.
- 5% – за повне відділення від України окупованих територій.
- 18% – за продовження військових дій до повного відновлення української влади на всіх територіях Донбасу.
Опитування проводилося з 29 травня по 3 червня серед населення України у віці від 18 років і старше. Опитано 2 тисячі респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Статичтичн похибка – не більш 2,2%.
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