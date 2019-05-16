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      Скільки українців позитивно ставляться до Росії та Путіна

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      Ставлення українців до Путіна і Росії
      Ставлення українців до Путіна і Росії / Tsargrad.tv

      До Росії ставляться позитивно 40,3% українців, а до президента РФ Володимира Путіна –12,6% опитаних. Для порівняння, у лютому до Росії добре ставилися 57% українців.

      Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг". Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соцопитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Читайте також: Рівень довіри до влади в Україні найнижчий у світі: результати дослідження

      Що ще відомо про ставлення українців до Росії?

      • 9,2% опитаних українців заявили, що дуже позитивно ставляться до Росії,
      • 31,4% – швидше позитивно,
      • 31,4% – швидше негативно,
      • 28% – дуже негативно.

      Як українці ставляться до Путіна?

      • 12,6% опитаних заявили, що позитивно ставляться до Путіна,
      • 65,6% – негативно,
      • 16,6% – нейтрально,
      • 4,7% – не змогли відповісти,
      • 0,4% – відповіли, що не знають такого.

      Читайте також: Довіра до Путіна в Росії обвалилась до історичного мінімуму

      Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Всього було опитано 3 тисячі респондентів. Стандартна похибка вибірки – не більше 1,83%.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Соціологічне дослідження Статистика Володимир Путін
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