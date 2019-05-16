Скільки українців позитивно ставляться до Росії та Путіна

До Росії ставляться позитивно 40,3% українців, а до президента РФ Володимира Путіна –12,6% опитаних. Для порівняння, у лютому до Росії добре ставилися 57% українців.

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг". Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соцопитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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Що ще відомо про ставлення українців до Росії?

9,2% опитаних українців заявили, що дуже позитивно ставляться до Росії,

31,4% – швидше позитивно,

31,4% – швидше негативно,

28% – дуже негативно.

Як українці ставляться до Путіна?

12,6% опитаних заявили, що позитивно ставляться до Путіна,

65,6% – негативно,

16,6% – нейтрально,

4,7% – не змогли відповісти,

0,4% – відповіли, що не знають такого.

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Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Всього було опитано 3 тисячі респондентів. Стандартна похибка вибірки – не більше 1,83%.