Довіра до Путіна в Росії обвалилась до історичного мінімуму

Рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна опустився до 33,4%. Це історичний мінімум.

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

За перші 15 років роботи Путіна його мінімальний рейтинг був у березні 2005 року – на тлі монетизації пільг.

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У грудні 2018 року російському президентові, згідно з опитуваннями, довіряли 36,5% росіян.

"Якщо взяти березневі цифри за 15 років, то найнижча цифра – 45% була в березні 2005 року, максимальна цифра – 65% у березні 2015 року", – розповідав директор ВЦВГД Валерій Федоров у 2015 році.

До слова, у серпні 2018 року Володимир Путін був визнаний найвпливовішим росіянином за версією журналу Forbes.