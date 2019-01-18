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      Довіра до Путіна в Росії обвалилась до історичного мінімуму

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      У Росії впав рейтинг довіри до Путіна
      У Росії впав рейтинг довіри до Путіна / Фото з вільних мереж

      Рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна опустився до 33,4%. Це історичний мінімум.

      Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

      За перші 15 років роботи Путіна його мінімальний рейтинг був у березні 2005 року – на тлі монетизації пільг.

      Читайте також: Томос не допоміг: Порошенко лише п’ятий у президентському рейтингу, – дослідження

      У грудні 2018 року російському президентові, згідно з опитуваннями, довіряли 36,5% росіян.

      "Якщо взяти березневі цифри за 15 років, то найнижча цифра – 45% була в березні 2005 року, максимальна цифра – 65% у березні 2015 року", – розповідав директор ВЦВГД Валерій Федоров у 2015 році.

      До слова, у серпні 2018 року Володимир Путін був визнаний найвпливовішим росіянином за версією журналу Forbes.

      Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Рейтинги Соціологічне дослідження Статистика
      Джерело: 24 канал
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